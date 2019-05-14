Эксперт: возможность попыток внешнего вмешательства в выборы в Казахстане не исключена

"В практике электоральных процессов мы видим, что со стороны западных организаций, западных наблюдателей часты такие факты поведения, которые трудно интерпретировать как нейтральное поведение. С этой стороны можно сказать, что Казахстан не станет исключением. Критические комментарии, думаю, вполне вероятны", - сказал Сушенцов, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве в выборные процессы в кулуарах российско-казахстанского экспертного форума Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Казахстанского совета по международным отношениям.

По его мнению, такое возможное вмешательство вряд ли сможет оказать существенное влияние на мнение казахстанцев. "В России заинтересованы, чтобы выборы в Казахстане прошли без какого-либо внешнего влияния, внешнего вмешательства", - подчеркнул программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он также отметил, что в РФ с интересом наблюдают за процессом выборов президента Казахстана. "В России с большим интересом следят в целом за политическим транзитом, за приходом нового поколения политических элит. Смотрят на это как на интересную практику, которая в силу многих параллелей в политической и социально-экономической жизни наших стран может оказаться востребованной и в России", - отметил Сушенцов, пояснив, что в РФ стремятся, чтобы дружеские добрососедские отношения между странами сохранились.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Выдвижение кандидатов на должность главы республики началось 10 апреля и закончилось 28 апреля. Этап регистрации кандидатов продлился до 18 часов 11 мая. Затем началась предвыборная агитация, которая завершится 8 июня.