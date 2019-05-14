Аксенов пригрозил чиновникам увольнением после повторной проверки городов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Региональные чиновники и специалисты местных администраций могут потерять свои посты после повторной проверки ситуации в муниципалитетах Крыма, так как не везде были устранены недоработки, выявленные ранее, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма ранее инициировал комплексные проверки городов региона. После претензий Аксенова сменились руководители Симферополя и Феодосии. Проверялась работа чиновников в других городах и районах Крыма. Наиболее острыми оказались вопросы благоустройства городов и утилизации мусора, работы городского транспорта, здравоохранения, обеспечения коммунальными ресурсами.

"Сейчас поедем второй раз объезжать [муниципалитеты с проверками]. Завтра едем в Керчь и так далее - будет проверяться выполнение всех поручений с 2017 года министерствами и ведомствами, муниципальными образованиями. <…> Я хочу предупредить, что многие будут на меня обижаться. <…> Завтра Керчь, завтра уже будут к вечеру расстроенные, <…> послезавтра будет Ялта", - сказал Аксенов на заседании Совета министров Крыма.

Он отметил, что во время предыдущих рейдов давал поручения, что именно нужно исправить и какие проблемы в том или ином городе решить. Однако не все они были выполнены - например, в Алуште так и не было восстановлено водоснабжение, про которое говорили около полугода назад, не появилось амбулатории в Судаке, есть ряд недоработок и в других муниципалитетах. "Небольшие совершенно деньги, просто требуется вникнуть в ситуацию", - подчеркнул Аксенов.

Он добавил, что по итогам рейдов будут приняты меры. "Поручения эти я выписываю не для себя, более того, как ни смешно, они дублируют ваши функциональные обязанности - вы это и так должны делать. А если вам еще и написали, довели, а вы не собираетесь это выполнять, <…> тогда просто договоримся и быстро разойдемся", - предложил руководитель региона.