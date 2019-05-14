МИД РФ прилагает все усилия, чтобы высылка дипломатов не сказывалась на консульской работе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ делает все необходимое, чтобы высылка российских дипломатов из США и других западных стран не сказывалась на качестве консульской работы. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил директор Консульского департамента ведомства Иван Волынкин.

"В 2017-2018 году было закрыто два генеральных консульства России в Сан-Франциско и Сиэтле. Объем работы не исчез, проживающая в данных регионах диаспора по-прежнему нуждается в консульском содействии, - отметил дипломат. - Возросла нагрузка на консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне". В этой связи российские дипломаты в США активизировали консульские выезды, в том числе на западное побережье, добавил Волынкин.

"Что касается высылки российских дипломатов из других государств, то это осложняет работу на консульском направлении, - указал глава департамента. - Мы прилагаем все усилия, чтобы это не сказалось на качестве работы".

По его словам, в результате сложившейся ситуации загранучреждения "находятся в состоянии кадрового голода, страдают соотечественники и иностранцы, желающие посетить Россию". "Так что не совсем понятно, как подобные шаги [западных стран] коррелируются с защитой прав и свобод человека", - обратил внимание Волынкин.

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генконсульство РФ в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. 5 сентября того же года президент РФ Владимир Путин поручил МИД обратиться в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности. 26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генконсульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).