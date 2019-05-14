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Песков: Путин уверен, что политика давления на Иран со стороны США не сработает

И Россия, и страны Европы заявляют о необходимости сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, напомнил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Давление со стороны США на Иран не принесет результатов. Такую позицию президента РФ Владимира Путина озвучил журналистам во вторник его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент Путин неоднократно говорил о своем непонимании политики максимального давления и аргументировано показывал, что всегда такой политикой какая-то сторона лишь загоняется в угол", - напомнил пресс-секретарь.

"Это никогда не приносит результаты, напротив, процесс урегулирования заходит в тупик и не способствует большей сговорчивости сторон", - отметил он.

Песков напомнил, что и Россия, и страны Европы заявляют о необходимости сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАИранПесков, Дмитрий Сергеевич
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