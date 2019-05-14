Песков назвал темы переговоров Путина и Помпео в Сочи

"Будут обсуждены наиболее актуальные вопросы. Очевидно, что это вопросы двусторонних отношений, стратегической стабильности и разоруженческой тематики. Это и горячие региональные точки - Иран, Сирия, Венесуэла, а также денуклеаризация Корейского полуострова и другие возможные вопросы", - сказал он.

Отвечая на вопрос об одной из тем предстоящей беседы - ситуации в Венесуэле, - представитель Кремля сообщил, что не слышал о каких-либо намерениях США представить гарантии РФ по сохранению присутствия "Роснефти" в Венесуэле в случае смены власти в этой стране.

"Я ничего не слышал, я не обладаю такой информацией", - заявил он журналистам, комментируя сообщения о том, что представители Вашингтона говорили о таких гарантиях.

Кроме того, российский лидер может обсудить с госсекретарем возможность саммита лидеров РФ и США на полях саммита Группы двадцати в японской Осаке. "Может быть, пока не знаю", - сказал он в ответ на вопрос, может ли быть поднята такая тема на этой встрече. Представитель Кремля не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли российская сторона сама предлагать такой саммит, напомнив о том, что последние такие переговоры отменил сам американский лидер Дональд Трамп.

Песков напомнил, что эта встреча состоится вечером в Сочи, после переговоров Помпео с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, "президент примет господина Помпео и министра Лаврова, которые проинформируют президента о результатах своих обсуждений в Сочи". Встреча Лаврова и Помпео в Сочи станет второй за текущий месяц: 6 мая они провели переговоры в Рованиеми. Тогда беседа продлилась около часа и позволила, по словам главы российского дипведомства, сделать "очень неплохой шаг вперед" в развитие телефонной беседы президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая прошла 3 мая по инициативе американской стороны.

Президент США 13 мая заявил о планах встретиться с Путиным в Осаке на полях саммита, который пройдет в конце июня. Представитель Кремля отметил, что это заявление в администрации российского лидера отфиксировали и приняли к сведению, хотя делали это и раньше. По словам Пескова, официально с такой инициативой Вашингтон к Москве не обращался, поэтому ни о каких договоренностях и подготовке саммита речь пока не идет. "Пока какого-либо понимания о встрече высшего уровня между двумя президентами нет", - заявил он.

При этом представитель Кремля заметил, что Россия и США могут выйти на новый этап в отношениях "только на встречах высшего уровня".