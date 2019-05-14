Песков призвал не искать сигналов в осмотре Путиным вооружений перед встречей с Помпео

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "теорией заговора" попытки узреть некие сигналы в адрес США в том, что во время переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео президент РФ Владимир Путин будет осматривать новые образцы отечественных вооружений.

"Нет, это не так", - заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, есть ли некое послание американцам в таком графике работы главы государства, который вторник примет госсекретаря США. "Вопросами военно-промышленного комплекса президент занимается дважды в год, и цель этого - развивать ВПК, а не посылать сигналы", - пояснил он. "Не нужно строить здесь теории заговора", - посоветовал Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что совещания у главы государства по оборонной тематике "планировались задолго до того, как в его графике появилось небольшое окно, позволяющее принять госсекретаря США".

Песков напомнил, что Путин планирует посетить 14 мая город Ахтубинск Астраханской области в рамках серии совещаний по теме развития военно-промышленного комплекса.

"Президент посетит 929-й Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова, ознакомится там с образцами техники - это будут и разные модификации самолетов Су, разные модификации самолетов МиГ, и беспилотные летательные аппараты. Также президенту будут показаны новые системы вооружений, будет осмотр перспективного ракетного комплекса "Кинжал", - рассказал он.

Кроме того, добавил пресс-секретарь, глава государства проведет в Ахтубинске и совещание по вопросам развития Астраханской области. Основные доклады сделают глава МЭР РФ Максим Орешкин и врио губернатора региона Сергей Морозов. Так, министр расскажет о социально-экономическом развитии области и о ходе выполнения поручений президента по этой теме. Морозов в свою очередь расскажет о дополнительных потребностях Астраханской области в объектах социальной инфраструктуры. Кроме того, Путин проведет отдельную встречу с главой региона.