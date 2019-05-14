Умер вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов

УФА, 14 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов, назначенный на эту должность в октябре 2018 года, умер после тяжелой болезни. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал врио главы республики Радий Хабиров.

"Ушел мой друг. Воин. Настоящий сын башкирского народа. Он тяжело болел. Бился до последнего", - написал Хабиров под фотографией Ахметханова.

На должность вице-премьера правительства Башкирии Ахметханов был назначен 22 октября 2018 года после отставки восьми прежних заместителей премьер-министра региона. Он отвечал за вопросы безопасности, борьбу с правонарушениями, мобилизационную подготовку, взаимодействие с правоохранительными органами.

Артур Ахметханов родился в 1962 году в Салаватском районе БАССР. Окончил юридический факультет Башгосуниверситета и академию управления МВД РФ. Руководил управлением ГИБДД по республике, был министром внутренних дел в Северной Осетии, также временно исполнял обязанности заместителя командующего округом по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.