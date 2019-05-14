Кабмин изменил регламент заседаний, чтобы не перегружать их техническими вопросами

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство России не будет рассматривать на своих заседаниях вопросы создания и реорганизации оргкомитетов крупных мероприятий, если в этом нет особой необходимости. Как сообщили во вторник в пресс-службе кабмина, соответствующее постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева направлено на то, чтобы посвятить освободившееся время обсуждению более важных тем.

"Вопросы создания и реорганизации оргкомитетов в значительной степени имеют технический характер, - пояснили в пресс-службе необходимость принятия такого решения. - Они не требуют очной дискуссии членов правительства".

"Поэтому принято решение вернуться к ранее существовавшей практике, когда такие вопросы выносились на заседание правительства только в случае особой необходимости, - добавили в кабмине. - Такой подход позволит экономить время членов правительства, требующееся для обсуждения содержательных вопросов".

Подписанное Медведевым постановление вносит изменения в регламент правительства РФ и в положение об аппарате кабмина.

Решения о создании и реорганизации оргкомитетов для проведения мероприятий общегосударственного значения принимались на заседаниях правительства с декабря 2013 года.