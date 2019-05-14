Медведев недоволен исполнительской дисциплиной при выполнении поручений президента

ГОРКИ, 14 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал федеральные и региональные власти за низкую исполнительскую дисциплину при выполнении некоторых поручений президента и правительства РФ. Как заявил глава кабинета министров во вторник на совещании по вопросам исполнения поручений президента, "по ряду позиций ситуация далеко не самая благополучная".

"Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем, под разными предлогами: иногда это что-то вполне серьезное и объективное, иногда просто не успевают из-за разгильдяйства, по несколько раз переносят [сроки]", - констатировал председатель правительства. Он убежден: "Вообще такого в принципе быть не должно".

Медведев предложил провести "разбор полетов" и "на базе нескольких показательных примеров пройтись по проблематике исполнительской дисциплины с тем, чтобы сделать выводы для государственного аппарата и конкретные - в отношении лиц, причастных к неисполнению поручений".

По его мнению, это "вопрос вполне системный", поскольку аппарат работает именно по системе исполнения поручений. "От поручений нам никуда не уйти как способа решения управленческих задач, поэтому исполняться они должны неукоснительно, а все случаи переноса должны быть мотивированы", - указал премьер-министр.