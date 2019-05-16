{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД прорабатывает вопрос создания портала для сообщений о киберпреступлениях

При этом в ведомстве отметили, что поручение в этой сфере было дано не только МВД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Специалисты МВД РФ прорабатывают вопрос создания специального портала для обращений граждан в связи с киберпреступлениями. Об этом сообщил ТАСС начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко.

"Было поручение президента на эту тему, правительства о том, чтобы вопросы, которые поступают, формировались и сразу ускоренным образом доходили до правоприменителей. Вот главная задача была. И, видимо, этот вопрос прорабатывается нашими специалистами", - сказал Авдейко, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Авдейко отметил, что поручение в этой сфере было дано не только МВД.

Ранее РБК сообщал, что эксперты Автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика", которая в том числе отвечает за реализацию одноименной национальной программы одобрили концепцию единого портала, на котором граждане смогут заявить о киберпреступлении. Согласно программе "Цифровая экономика", за реализацию проекта отвечают МВД, ФСБ, Роскомнадзор и Центробанк. В концепции прописано, что МВД должно организовать свой ситуационный центр по кибербезопасности, который будет собирать обращения и мониторить инциденты.

Теги
Россия
Рябков: в Москве исходят из того, что именно Трамп определяет курс диалога с Россией
При этом заместитель министра иностранных дел России отметил, что противников улучшения отношений с Москвой в Вашингтоне немало
Читать полностью