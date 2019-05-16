Госдума приняла во II чтении блок законопроектов о цифровом голосовании в Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла во втором, основном чтении блок из трех законопроектов о проведении электронного голосовании в Москве. Все инициативы были поддержаны Центризбиркомом РФ и внесены на рассмотрение по итогам деятельности рабочей группы при Администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства.

Цифровые участки

В основном чтении был принят проект закона о голосовании на цифровых участках в Москве на выборах различного уровня в регионах. Им предусматривается создание в столице к единому дню голосования 8 сентября экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам. Список региональных выборов, на которых можно будет проголосовать в столице, будет определен Центризбиркомом России, добавляется в документе.

Цифровой участок должен быть оснащен техническими средствами, в том числе комплексами для электронного голосования. Их список также определяется решением ЦИК РФ на основании предложений Московской городской избирательной комиссии. Чтобы проголосовать на таком участке, необходимо будет заранее воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и подать заявление на портале госуслуг. Для прикрепления к обычному участку в границах своего избирательного округа можно подавать заявления также в МФЦ, территориальном или участковом избиркоме.

Как пояснил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев, система подобных цифровых участков "не имеет аналогов в мире". По его словам, первый эксперимент по ее применению пройдет в Москве в единый день голосования 8 сентября. В столице планируется открыть 30 участков, на которых смогут, по предварительным данным, проголосовать жители 16 регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где будут довыборы в Госдуму.

Выборы в Мосгордуму

Также во втором чтении был принят законопроект об экспериментальном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября текущего года. Им оговаривается проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города. Перечень округов определит Мосгоризбирком, говорится в пояснительной записке.

Эксперимент никак не заменит собой обычное голосование, это будет еще одна форма, которой смогут воспользоваться москвичи, отмечается в сопроводительных документах.

Электронное голосование будет проводиться на сайте mos.ru "с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг Москвы, без использования бюллетеня на бумажном носителе". Москвичам для участия в эксперименте необходимо будет подать заявление о намерении проголосовать электронным способом, сроки и порядок подачи заявления установит Мосгоризбирком. В день выборов избиратель сможет через свой личный кабинет получить цифровой бюллетень.

Законопроект рамочный, вопросы его дальнейшей реализации предстоит решать Мосгордуме и столичному избиркому. Процесс и итоги голосования будут защищены технологией блокчейн.

Подсчет голосов

Кроме того, во втором чтении был принят законопроект, который дает право избирательным комиссиям принимать решение о проведении ручного контрольного пересчета голосов после подведения итогов выборов техническими средствами. "В целях расширения возможности принятия решения о проведении контрольного (ручного) подсчета голосов на участках, на которых применялись технические средства подсчета голосов, устанавливается возможность принятия такого решения комиссией, организующей соответствующие выборы, референдум", - говорится в пояснительной записке.

Как пояснила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, проектом закона также предоставляется возможность гражданам, "не имеющим регистрации по месту жительства, но зарегистрированным по месту пребывания (не позднее чем за три месяца до дня голосования), быть включенными в списки избирателей в том регионе, где они будут находиться во время выборов". Соответствующее заявление должно быть подано через систему "Мобильный избиратель", уточнила Савастьянова.

Ко всем документам поступили незначительные корректирующие поправки. Ими, в частности, детально прописываются полномочия Мосгоризбиркома по организации цифрового голосования.