Путин считает, что критика помогает властям вскрывать допущенные ошибки

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Многие чиновники не любят критику, но она помогает вскрыть допущенные ошибки и оценивать эффективность работы органов власти. Об этом заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта президент России Владимир Путин.

"Критику не любит никто. Может быть, любят очень умные люди, нацеленные на реальный результат. Почему? Потому что эта критика, если она, конечно, конструктивная, она помогает оценить свои собственные усилия, сделать выводы из того, что не получилось, ошибки какие-то вскрыть", - сказал президент.

По его словам, даже тем, кто прислушивается к критике, нередко она не нравится. "Но и то не любят, а могут оценить, что называется, по тому, насколько она эффективная, эта критика. А любят - вряд ли. И вряд ли нужно рассчитывать на то, что все будут счастливы от этой критики", - добавил Путин.

Президент отметил, что иногда власти вынуждены идти на непопулярные меры, за что им приходится выслушивать критические замечания в обществе.

"Вот и в работе правительства очень часто происходит, когда мы говорим: "Нужно принимать непопулярные решения". Они нужны часто стране, региону, муниципалитету. Но понятно, что может что-то не нравиться. Но надо набраться мужества это сделать, если мы действительно любим то дело, которому мы служим", - заявил Путин.