Председатель парламента Турции в начале июля приедет с визитом в Россию

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев надеется, что создаваемая межпарламентская российско-турецкая комиссия высоко уровня начнет функционировать после визита в Москву спикера Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа в начале июля. Об этом сообщает в четверг пресс-служба верхней палаты парламента.

"Надеюсь, что в ходе предстоящего в начале июля визита спикера Великого национального собрания Турции в Россию будут подписаны все необходимые документы и межпарламентская комиссия высокого уровня начнет функционировать", - приводит пресс-служба слова Косачева, который находится в настоящее время с визитом в Турции в составе делегации Совфеда.

Комментируя итоги прошедшего совместного заседания международных комитетов Совета Федерации и парламента Турции, а также межпарламентских групп дружбы, сенатор подчеркнул важность того, чтобы создаваемая комиссия, имея утвержденную повестку, генерировала соответствующие поручения в адрес профильных комитетов национальных парламентов.

"Это может касаться вопросов облегчения визового режима с перспективой полной отмены виз для всех категорий граждан, борьбы с терроризмом, обеспечения комфортных условий для ведения бизнеса, других вопросов, затрагивающих торгово-экономические отношения", - отметил Косачев.

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, который также принимал участие в совместном заседании, сообщил, что межпарламентскую комиссии высокого уровня "поочередно возглавят руководители парламентов - Великого национального собрания Турции и двух палат российского парламента - Совета Федерации и Государственной думы".