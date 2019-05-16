Дума приняла в I чтении поправки в закон о принципах организации местного самоуправления

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении поправки в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", которыми смягчаются и вводятся альтернативные виды санкций за допущенные ошибки в декларациях о доходах и имуществе, которые ежегодно обязаны подавать депутаты муниципальных образований. Инициатива была внесена на рассмотрение вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

"Сегодня в случае предоставления недостоверных или неполных сведений в декларации полномочия муниципальных депутатов могут быть только прекращены. В результате по итогам проверки деклараций известны случаи массового сложения полномочий муниципальных депутатов, что попросту парализует работу органов местного самоуправления", - пояснил журналистам Турчак.

Как следует из пояснительной записки, законопроектом "предлагается ввести альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера". Такие меры ответственности могут быть аналогичны тем, которые применяются к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации: предупреждение и освобождение от должности без прекращения полномочий депутата, следует из пояснительной записки. При этом сохраняется возможность досрочно прекратить полномочия депутата, если были допущены серьезные нарушения антикоррупционного законодательства.

"Нужно понимать, что сельские и муниципальные депутаты - это те, кто приносят пользу своим ежедневным трудом при довольно высокой общественной нагрузке. Это самые близкие к людям представители власти. Мы рассчитываем, что принятие законопроекта позволит привлечь больше кандидатов в муниципальную власть", - отметил парламентарий. По его словам, "принятие законопроекта позволит не применять к муниципальным депутатам чрезмерных санкций и сохранить опытные и квалифицированные кадры, что позволит качественно улучшать жизнь людей на местах".