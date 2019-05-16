Рябков: Россия предлагает США заключить документ о невмешательстве в дела друг друга

"Все наши предложения на столе. Мы готовы заключить договоренность, положив ее на бумагу, о взаимном невмешательстве во внутренние дела, о чем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил госсекретарю США Майклу Помпео, - сказал Рябков. - Готовы, и опять подтвердили это [в ходе переговоров в Сочи 14 мая] дать возможность профессионалам, в том числе из соответствующих структур, разобраться с тем, какие все-таки могут быть претензии у США относительно тех или иных, как они говорят, "злонамеренных воздействий с использованием интернета" на те или иные ресурсы или структуры".

По словам собеседника агентства, обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона во вмешательстве в стиле "сами знаете, что вам надлежит сделать", являются наихудшим внешнеполитическим методом США за последние годы. "По-серьезному так дела не делаются. Мы много раз предлагали профессиональный межведомственный диалог, в том числе по тематике кибербезопасности, включая проблематику так называемого хакерства, - обратил внимание он. - Нельзя говорить абстрактно и просто бросать обвинения или квазиобвинения в воздух в расчете на то, что коллеги по другую сторону океана все сами сделают так, как хочется каким-то деятелям в Вашингтоне".

Рябков сравнил ситуацию с обвинениями в якобы имевшем место нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Но это не метод ведения переговоров, понимаете? Это басня Ивана Крылова: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", - констатировал заместитель главы МИД РФ.

Как напомнил высокопоставленный дипломат, президент РФ Владимир Путин подчеркнул в беседе с Помпео, что никакого государственного вмешательства в дела США не было и быть не могло. "Мы самым твердым образом стоим на этой позиции. Опять-таки, если эти спекуляции с американской стороны будут продолжаться, значит, мы никуда не продвинемся, - указал Рябков. - Но нашу позицию это не изменит".