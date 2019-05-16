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Рябков: в Москве исходят из того, что именно Трамп определяет курс диалога с Россией

При этом заместитель министра иностранных дел России отметил, что противников улучшения отношений с Москвой в Вашингтоне немало

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Противников улучшения отношений с Россией в правящей верхушке США немало, но в Москве исходят из того, что внешнеполитический курс Вашингтона определяет все же глава Белого дома. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы слушаем всех, - признался он. - Конечно, мы исходим из того, что президент США определяет курс, задает канву, формирует директивы. Тем не менее не хотелось бы предаваться иллюзиям, поскольку, действительно, саботажников и тех, кто хочет все это торпедировать, очень много. Особенно в законодательной ветви власти".

По мнению замглавы российского дипведомства, синдром злоупотребления "российским фактором" как средством внутриполитической борьбы в США преодолеть невозможно.

"Это сохранится и впредь, - считает Рябков. - Думаю, надо исходить из того, что, несмотря на отсутствие в докладе [спецпрокурора США Роберта] Мюллера какого бы то ни было подкрепления домыслов о российском "сговоре" с администрацией или о нашем государственном вмешательстве, все равно российская тема будет оставаться в обойме средств ведения внутриполитической даже не борьбы, а войны. Тем более что США сейчас уже реально вступают в очередной предвыборный период".

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичМюллер, Роберт
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