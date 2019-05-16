Путин считает, что у местных властей должна быть мгновенная реакция на нарушения

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что местные власти должны реагировать на правдивые сюжеты в СМИ о нарушениях мгновенно. На медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) глава государства сравнил такие действия с рефлексом собаки Павлова.

"Выступления в средствах массовой информации, безусловно, должны быть поводом для серьезного рассмотрения проблемы. Давайте еще раз подумаем, как конституировать такую работу", - сказал Путин. По его мнению, ситуация аналогична с инстинктами знаменитой собаки Павлова: "Насколько я понимаю, реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу - слюна выделяется у собаки, поэтому и здесь так же: посмотрел руководитель сюжет, прочитал статью - реакция должна быть мгновенной".

При этом президент предупредил, что "просто обращения или выступления в прессе не могут быть основанием для расторжения контракта, каких-то других вещей гражданско-правового характера". "Давайте прямо скажем: есть и недобросовестное использование средств массовой информации, есть разные люди: выступили, что-то написали или показали сюжет - а кто проверял на правильность этого сюжета или изложенной там информации?" - объяснил он.