Россия ждет от ОБСЕ экспертной оценки законов о языке и образовании на Украине

ВЕНА, 16 мая. /ТАСС/. Россия ожидает от профильных институтов ОБСЕ экспертных оценок законов о государственном языке и об образовании на Украине. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, на Украине идет масштабная кампания тотальной и насильственной украинизации всех сторон общественной жизни: введение языковых квот в теле- и радиоэфире, ограничения печатной продукции, прямые запреты на использование других языков.

"15 мая пока еще действующий президент Петр Порошенко подписал закон о госязыке, усиливающий "нажим" на русскоговорящих украинцев и представителей нацменьшинств. Его положения противоречат Конституции Украины и ее международно-правовым обязательствам, включая многочисленные решения СБСЕ/ОБСЕ и рекомендации Совета Европы, ОБСЕ и других компетентных организаций. С сентября 2017 года применяется другой неоднозначный закон - об образовании. Он предусматривает двойную дискриминацию русского языка - по отношению к украинскому и по отношению к языкам стран ЕС.", - сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

"Украина проигнорировала рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы внести коррективы в дискриминационные правовые нормы, а текст закона о госязыке вообще отказалась направлять туда на экспертизу, - отметил российский постпред. - Напоминаем о призыве верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера к Киеву обеспечить инклюзивный общенациональный диалог по законам о госязыке и образовании. Ожидаем от профильных институтов ОБСЕ экспертных оценок законодательных шагов Киева".

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал Порошенко. Законопроект предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.