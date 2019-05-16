Матвиенко заявила, что отношения России и Турции находятся на подъеме

АНКАРА, 16 мая. /ТАСС/. Отношения между Россией и Турцией в разных сферах активно развиваются, между странами складывается хороший политический климат. Об этом в четверг заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с сотрудниками российского посольства в Анкаре в рамках ее официального визита в Турецкую Республику.

"Отношения России и Турции сейчас активно развиваются, находятся на таком подъеме, что, я полагаю, сотрудникам посольства работы добавилось", - сказала Матвиенко. По ее словам, "политический климат [между Москвой и Анкарой] хороший".

"Вы знаете о нашем успешном сотрудничестве, при всех проблемах, при всех нюансах борьбы с терроризмом и в Сирии, и в других международных, межрегиональных конфликтах", - продолжила спикер. В связи с этим она указала на ту роль, которую играют посольства в налаживании отношений между странами.

"Важна практическая отдача от наших зарубежных представительств, я думаю, что скоро мы перейдем именно к такой оценке: что сделано, как изменились отношения, что удалось торгпредствам, что удалось посольству?" - сказала Матвиенко.

Она также отметила, что основные встречи с руководством Турции в ходе ее визита были перенесены на пятницу. "В целом, настрой, который есть, он правильный, он хороший, [есть] заинтересованность в развитии сотрудничества, в том числе и по парламентской линии, что важно", - добавила политик. Она напомнила, что Россия и Турция реализуют два крупных проекта - строительство "Турецкого потока" и атомной электростанции "Аккую". "Это уже совершенно другой уровень сотрудничества, нового, инновационного, в отдельных направлениях - стратегического", - констатировала Матвиенко.

Спикер заметила, что в Турции растет интерес к изучению русского языка, так как это дает молодым людям возможность сделать карьеру на совместных предприятиях. "Надо отдать должное - власти поддерживают увеличение учебных заведений, где изучается русский язык", - резюмировала Матвиенко.