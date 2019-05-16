Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции по восстановлению взаимодействия стран в ОЗХО

ООН, 16 мая. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия внесла в Совет Безопасности (СБ) ООН проект резолюции, призывающей к восстановлению конструктивного сотрудничества стран в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"[Совет Безопасности] подчеркивает необходимость объединить усилия стран-членов ОЗХО по строгому следованию Конвенции [по запрещению химоружия] и выполнению их обязательств, избегая политизации, - говорится в тексте резолюции. - СБ призывает все стороны к конструктивному сотрудничеству и восстановлению духа консенсуса в ОЗХО".

В предлагаемом Москвой документе отмечается ответственность стран-членов ОЗХО за выполнение положений Конвенции, включая необходимость уничтожения запасов химоружия. Резолюция также призывает "как можно скорее присоединиться к Конвенции тем странам, которые до сих пор этого не сделали".

В июне 2018 года на специальной сессии Конференции государств-участников (КГУ) ОЗХО было принято решение о создании атрибутивного механизма в организации, имеющего право устанавливать виновных в применении химического оружия, причем из-за особенностей правил голосования - меньшинством голосов (лишь 82 из 193 стран проголосовали за это решение, однако этого оказалось достаточно, так как голоса воздержавшихся не учитывались). В ноябре 2018 года на очередной сессии КГУ был принят бюджет организации на 2019 год, в котором предусмотрено выделение €2,4 млн на атрибутивный механизм, после чего ОЗХО начала наем персонала. Россия, Индия, Иран, Китай и ряд других государств выступали против создания механизма, отмечая, что организация тем самым вторгается в сферу исключительных прерогатив СБ ООН.