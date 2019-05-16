Россия примет ответные меры на санкции США по акту Магнитского

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении посольства России в США.

"Новые антироссийские шаги Вашингтона связаны с так называемым актом Магнитского", - заявили дипломаты. "Они представляют собой попытку навязать односторонние меры принуждения, которые идут вразрез с международным правом и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения стран между собой", - отмечается в документе. "За этими шагами последуют ответные меры. Когда мы отвечали подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе. Мы готовы к этому, и мы считаем, что это правильный выбор", - подчеркивает посольство.

"Санкции США в отношении специального отряда быстрого реагирования "Терек" из Чеченской Республики отражают либо намерение осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед способностью [этого отряда] действовать в Арктике. Кроме того, эти неконструктивные решения явно идут вразрез с позитивным настроем недавних переговоров России и США в Сочи", - говорится в заявлении.

Минфин США внес в четверг на основании акта Магнитского в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пять россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. Помимо Висмурадова под санкции подпали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.