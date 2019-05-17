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Кризис в Сирии
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Центр по примирению: боевики планируют обвинить Россию в применении химоружия в Сирии

Как пояснили в Центре, имитацию "отравления" сирийцев планируется снять на видео, чтобы распространить в соцсетях и западных СМИ

ТАСС, 17 мая. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) готовят провокацию с целью обвинить российских военных в применении химического оружия в Сирии. Такие данные получил в ночь на пятницу российский Центр по примирению враждующих сторон.

"Ночью 17 мая сего года в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии поступила информация о подготовке провокации террористами "Джебхат ан-Нусры" в провинции Идлиб. По словам жителей населенного пункта Серакаб, в районе данного населенного пункта боевики "ан-Нусры" готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов. Целью провокации является обвинение ВКС России в якобы применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб", - говорится в сообщении Центра.

Имитацию "отравления" сирийцев рядом с осколками боеприпасов планируется снять на видео, чтобы распространить в социальных сетях и западных СМИ, пояснили в Центре. "Полученная Центром по примирению враждующих сторон информация от жителей н. п. Серакаб в ходе проверки получила подтверждение по другому, независимому каналу", - отмечается в сообщении.

Ситуация в районе Идлиба обострилась в начале мая. Руководитель Центра Виктор Купчишин 4 мая сообщил журналистам, что отряды боевиков концентрируются на юге зоны деэскалации и что не исключается их наступление на город Хама, столицу одноименной провинции. 6 мая Купчишин информировал, что боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, оба раза огонь велся из района населенного пункта Завия, находящегося в идлибской зоне деэскалации. В тот же день сирийское государственное агентство SANA сообщило, что артиллерия и авиация страны нанесли удары по базам обстреливающих Хаму боевиков.

В новость были внесены изменения (06:11 мск) - добавлена информация по тексту.

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