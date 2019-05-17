Росгвардия: санкции США против подразделения "Терек" не скажутся на его боеспособности

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Санкции, наложенные США на чеченское спецподразделение Росгвардии "Терек", никак не скажутся на его боеспособности и деятельности Росгвардии в целом. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
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"Санкции США против чеченского подразделения специального назначения "Терек" никоим образом не скажутся на эффективности деятельности его личного состава, высоком авторитете подразделения среди сотрудников силовых структур и правоохранительных органов, а также среди граждан. Также не скажутся [санкции] на деятельности Росгвардии в целом", - сказал Грибакин.
По его словам, решение о санкциях не способствует укреплению международного сотрудничества в вопросах борьбы с современными вызовами и угрозами, особенно в вопросах противодействия международному терроризму. Грибакин также подчеркнул, что руководство Росгвардии открыто к сотрудничеству и практическому взаимодействию со всеми странами, но не всегда осуществляется полноценная обратная связь. "В то время, когда сотрудничество должно крепнуть и расширяться, некоторые отдельные зарубежные политики, можно даже сказать политиканы, принимают громкие решения ради сиюминутной выгоды, не задумываясь о практической эффективности санкций, которая на практике равна нулю", - сказал представитель Росгвардии. По его словам, на уровне международных межведомственных отношений ситуация обстоит иначе, рабочие контакты поддерживаются и в меру возможностей развиваются.
Ранее Минфин США внес на основании так называемого акта Магнитского в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пятерых россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. Помимо него, под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.