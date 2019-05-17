Росгвардия: санкции США против подразделения "Терек" не скажутся на его боеспособности

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Санкции, наложенные США на чеченское спецподразделение Росгвардии "Терек", никак не скажутся на его боеспособности и деятельности Росгвардии в целом. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Санкции США против чеченского подразделения специального назначения "Терек" никоим образом не скажутся на эффективности деятельности его личного состава, высоком авторитете подразделения среди сотрудников силовых структур и правоохранительных органов, а также среди граждан. Также не скажутся [санкции] на деятельности Росгвардии в целом", - сказал Грибакин.

По его словам, решение о санкциях не способствует укреплению международного сотрудничества в вопросах борьбы с современными вызовами и угрозами, особенно в вопросах противодействия международному терроризму. Грибакин также подчеркнул, что руководство Росгвардии открыто к сотрудничеству и практическому взаимодействию со всеми странами, но не всегда осуществляется полноценная обратная связь. "В то время, когда сотрудничество должно крепнуть и расширяться, некоторые отдельные зарубежные политики, можно даже сказать политиканы, принимают громкие решения ради сиюминутной выгоды, не задумываясь о практической эффективности санкций, которая на практике равна нулю", - сказал представитель Росгвардии. По его словам, на уровне международных межведомственных отношений ситуация обстоит иначе, рабочие контакты поддерживаются и в меру возможностей развиваются.

Ранее Минфин США внес на основании так называемого акта Магнитского в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пятерых россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. Помимо него, под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.