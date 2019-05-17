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Главы МИД России и Бельгии провели встречу в Хельсинки

Беседа сторон прошла за закрытыми для прессы дверями
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Александр Щербак/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в пятницу в Хельсинки на полях сессии Комитета министров Совета Европы с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом.

На открытии встречи министры тепло поприветствовали друг друга. Далее беседа продолжилась за закрытыми для прессы дверями.

Рейндерс и глава МИД Хорватии Мария Пейчинович Бурич являются кандидатами на пост генерального секретаря Совета Европы, выборы которого состоятся в июне.

Предыдущая встреча глав дипведомств РФ и Бельгии состоялась в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда обсуждались перспективы двусторонних отношений, ситуация в Сирии и преодоление кризиса в Совете Европы.

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