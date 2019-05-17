Косачев: после заявления Комитета министров Совета Европы важны последующие действия ПАСЕ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о равных возможностях для всех стран на участие в работе Парламентской ассамблеи СЕ является важным шагом в правильном направлении, теперь важна реакция и последующие действия самой ПАСЕ. Об этом заявил ТАСС в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Это важный шаг в правильном направлении, подтверждающий наши прежние оценки необоснованности и противоправности предыдущих санкционных решений ПАСЕ в отношении российской делегации", - сказал Косачев.

"Теперь будем наблюдать за реакцией на это решение и последующими действиями со стороны ПАСЕ - ведь устав для всех ветвей власти в организации един. Время до июньской сессии у руководства ПАСЕ еще есть", - добавил он. Сенатор подчеркнул, что КМСЕ занял четкую позицию, соответствующую уставу Совета Европы.

Ранее после встречи глав МИД стран Совета Европы в Хельсинки на сайте организации было опубликовано заявление Комитета министров о том, что все страны - участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи СЕ. Кроме того, в заявлении говорится, что "одной из фундаментальных обязанностей стран СЕ является оплата взносов в бюджет организации". Главы МИД заявили также, что "приветствовали бы, чтобы делегации всех стран - участниц принимали участие в сессии Парламентской ассамблеи в июне с учетом важности выбора генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека".

Бюро ПАСЕ обсудит заявление Комитета министров организации о равных возможностях для всех стран на участие в ее работе на следующей неделе, сообщил Косачев. "Бюро ПАСЕ будет обсуждать это заявление КМСЕ на заседании на следующей неделе. Они, по идее, должны с ним согласиться", - сказал Косачев ТАСС. Он уточнил, что после этого европарламентарии определят последовательность дальнейших действий. "Какой она будет - предстоит увидеть", - добавил сенатор.

Россия и Совет Европы

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

С 2017 года Россия также заморозила выплату своих взносов в бюджет Совета Европы. В связи с этим в октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ - Комитете министров и Парламентской ассамблее - могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.

Однако в январе текущего года Госдума и Совет Федерации приняли заявления, в которых указали на отсутствие каких-либо оснований для возвращения делегации РФ в 2019 году к работе в ПАСЕ. Кроме того, Госдума призвала сохранить в силе решение о заморозке выплат взноса России в бюджет Совета Европы. В контексте кризиса в отношениях России и ПАСЕ неоднократно поднимался вопрос о перспективах членства РФ в Совете Европы.

10 апреля депутаты ПАСЕ приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы и содержится призыв к Москве отправить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет организации. Как отмечается в документе, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации".