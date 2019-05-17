Путин поздравил Токаева с днем рождения

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу по телефону тепло поздравил с днем рождения своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Условлено о ближайших контактах, в том числе в ходе предстоящего в конце мая сего года в Нур-Султане юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета", - говорится также в сообщении пресс-службы.

Касым-Жомарту Токаеву в пятницу исполнилось 66 лет. Он возглавил Казахстан в марте после сложения полномочий первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня, Токаев выдвинут для участия в них от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").