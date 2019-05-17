Матвиенко и Эрдоган обсудят вопросы, представляющие общий интерес

СТАМБУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент Турции Тайип Эрдоган на встрече в пятницу обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты.

"Сегодня днем в Стамбуле запланирована встреча Матвиенко с президентом Турецкой Республики Эрдоганом. Как ожидается, стороны затронут целый ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ранее в администрации турецкого лидера, встреча пройдет в 14:30 по местному времени (совпадает с мск) в историческом особняке Вахдеттин, расположенном в стамбульском районе Ускюдар.

Матвиенко находится в Турции с визитом с 15 мая, за эти дни она провела переговоры с рядом официальных лиц Турции, в том числе с председателем Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафой Шентопом.