Лавров и глава МИД ФРГ обсудили кризис в Совете Европы и "Северный поток - 2"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Хайко Маас на полях заседания Комитета министров иностранных дел Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки обсудили решение кризиса в организации, а также проект строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства.

"В свете решений, принятых на сессии КМСЕ в Хельсинки, обстоятельно проанализированы пути выхода Совета Европы из состояния кризиса. Был продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая положение на Украине, вокруг Венесуэлы, запуск политического процесса в Сирии, - указали в МИД РФ. - Затрагивались некоторые аспекты проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" в контексте принятой в Евросоюзе новой газовой директивы".

Министры констатировали позитивную динамику российско-германского политического диалога, включая контакты по линии гражданского общества и молодежных обменов. "Подтвержден настрой на дальнейшую реализацию значимых совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - добавили в дипведомстве.

Встреча КМСЕ проходит 16-17 мая в Хельсинки. В пятницу было опубликовано заявление комитета, в котором говорится, что все страны организации должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Россия и Совет Европы

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года перестала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

С 2017 года Россия заморозила выплату своих взносов в бюджет Совета Европы. В связи с этим в октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах - КМСЕ и ПАСЕ - могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.