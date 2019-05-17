{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин и Лукашенко не говорили о задержании россиян в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что с вопросами о произошедшем лучше обратиться в МИД

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали ситуацию с задержанием граждан РФ в Белоруссии, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, общались ли лидеры двух стран на тему задержания россиян.

Песков не стал комментировать произошедшее. "Лучше обратиться в Министерство иностранных дел, потому что, если были арестованы российские граждане, то в соответствии с существующей практикой наши белорусские коллеги должны были проинформировать наше посольство, российскую сторону", - посоветовал он.

Как ранее сообщалось, посольство России в начале мая получило уведомление от МИД Белоруссии о задержании КГБ трех граждан РФ в связи с подозрением в совершении преступления (дачи взятки).

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Разногласия между РФ и ПАСЕ
Слуцкий не увидел прорыва в заявлении Комитета министров Совета Европы
По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, "мяч снова оказывается на площадке ПАСЕ"
Читать полностью