Захарова считает "достойным отношением" возможный запрет Порошенко покидать Украину

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "достойным отношением к националистам" начало судебного производства о запрете выезда с Украины высших государственных чиновников, в том числе действующего президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя Верховной рады Андрея Парубия. Такое мнение она выразила в пятницу на своей странице в Facebook.

"Достойное отношение к националистам: считаете, что Украина превыше всего - будете жить там без права выезда", - говорится в сообщении.

Ранее окружной административный суд города Киева открыл дело, которое предполагает запрет на выезд с Украины действующего президента Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.