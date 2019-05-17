Песков: возможность встречи Путина с Аббасом в Душанбе в июне прорабатывается

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Возможность встречи Путина с Аббасом в Душанбе в июне прорабатывается. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Такая возможность прорабатывается", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, достигнута ли договоренность о встрече главы российского государства с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом на саммите в Душанбе.

Как сообщил в четверг журналистам посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, президент Палестины Махмуд Аббас планирует посетить Москву с визитом в июле. Дипломат также не исключил, что до визита в Москву лидер Палестины может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе 15 июня.