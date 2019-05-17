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Песков заявил, что пока в плане нет проведения трехстороннего саммита РФ -Турция - Иран

Последний саммит глав стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии прошел в Сочи 14 февраля

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Планов проведения трехстороннего саммита РФ -Турция - Иран пока нет. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, ничего нет, никаких наработок конкретных нет", - сказал Песков.

Последний на данный момент, четвертый саммит глав стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии прошел в Сочи 14 февраля текущего года. До этого такие встречи проводились в сентябре прошлого года в Тегеране, в апреле прошлого года в Анкаре и в ноябре 2017 года в Сочи.

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Путин, Владимир ВладимировичИранТурцияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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