Слуцкий не увидел прорыва в заявлении Комитета министров Совета Европы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) об обеспечении равенства прав всех государств - членов приоткрывает возможность для урегулирования кризиса во взаимодействии России с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), но не является прорывом в этом направлении.

"Заявление КМСЕ не содержит пока большого прорыва с точки зрения урегулирования кризиса во взаимодействии России с ПАСЕ. В нем нет конкретных рекомендаций ассамблее по устранению санкционных норм регламента, которые приводят к дискриминации национальных делегаций. Нет также и компромиссных предложений. Есть только общие призывы обеспечить равенство прав всех государств - членов Совета Европы", - пояснил Слуцкий журналистам.

Таким образом, cказал он, "мяч снова оказывается на площадке ПАСЕ".

"У нас остается время до июньской сессии, где состоятся выборы нового генсека Совета Европы, участие или неучастие в которых делегации РФ будет иметь решающее значение для продолжения сотрудничества России с организацией. Если Бюро и Постком ПАСЕ будут готовы обсуждать компромиссное решение по изменению регламента, тогда и только тогда есть смысл продолжать разговор. Мы не меняем основной позиции и по-прежнему настаиваем на удалении из регламента ассамблеи норм, позволяющих лишать национальные делегации ключевых полномочий таких, как право голосовать", - добавил глава комитета.

По словам Слуцкого, "финское председательство сделало все возможное для преодоления затянувшейся конфронтации". "Теперь наши надежды связаны с французским председательством в КМСЕ и здравыми подходами конструктивной части ПАСЕ. Лично я не являюсь сторонником выхода России из Совета Европы", - заключил политик.

После встречи глав МИД стран Совета Европы в Хельсинки на сайте организации было опубликовано заявление КМСЕ о том, что все страны - участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи СЕ. Кроме того, в заявлении говорится, что "одной из фундаментальных обязанностей стран СЕ является оплата взносов в бюджет организации". Главы МИД заявили также, что "приветствовали бы, чтобы делегации всех стран-участниц принимали участие в сессии Парламентской ассамблеи в июне с учетом важности выбора генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека".

Россия и Совет Европы

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

С 2017 года Россия также заморозила выплату своих взносов в бюджет Совета Европы. В связи с этим в октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ - Комитете министров и Парламентской ассамблее - могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.

В январе текущего года Госдума и Совет Федерации приняли заявления, в которых указали на отсутствие каких-либо оснований для возвращения делегации РФ в 2019 году к работе в ПАСЕ. Кроме того, Госдума призвала сохранить в силе решение о заморозке выплат взноса России в бюджет Совета Европы. В контексте кризиса в отношениях России и ПАСЕ неоднократно поднимался вопрос о перспективах членства РФ в Совете Европы.

10 апреля депутаты ПАСЕ приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы и содержится призыв к Москве отправить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет организации. Как отмечается в документе, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации".