Источник: условия для возвращения России в ПАСЕ созданы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Условия для возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) созданы, но решение об участии в июньской сессии предстоит принимать самим парламентариям. Об этом заявил журналистам дипломатический источник.

"Решение предстоит принимать самим парламентариям. Все условия созданы", - сказал собеседник.

После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Из-за этих дискриминационных мер делегация с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий, а в июне 2017 года РФ приняла решение приостановить уплату взноса в бюджет Совета Европы.