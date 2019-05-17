Толстой: после заявления Комитета министров СЕ рано заявлять о возвращении России в ПАСЕ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) об обеспечении равенства прав всех государств-членов является важным политическим шагом, но пока рано делать выводы и заявлять о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею организации. Об этом заявил в пятницу ТАСС вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате международную тематику.

"Заявление было принято основным исполнительным органом Совета Европы, и это, безусловно, первый и важный политический шаг на пути урегулирования возникшего кризиса внутри организации, - отметил политик. - При этом пока рано делать выводы и заявлять о возвращении российской делегации в ПАСЕ".

Толстой напомнил, что на следующей неделе заявление КМСЕ будет рассмотрено на заседании Бюро ассамблеи. "Затем необходимо принятие двух ключевых поправок в регламент работы организации: первая поправка, на которой давно настаивает Россия, должна исключить возможность применения дискриминационных санкций в отношении любой национальной делегации; вторая призвана открыть возможность для участия в летней сессии ПАСЕ делегациям, которые не подавали заявку в январе", - уточнил он.

"Принятое сегодня заявление КМСЕ закладывает основу для принятия обеих поправок. Теперь дело за Парламентской ассамблеей, которая должна поддержать эти изменения в регламент, но, как мы знаем, русофобское агрессивное меньшинство в ПАСЕ пока еще имеет куда более громкий голос, чем голос разума", - констатировал вице-спикер Госдумы.

"Совет Европы в целом и ПАСЕ в частности - важнейшая и уважаемая международная площадка, надеюсь, она таковой останется и сможет справиться с возникшим кризисом", - заключил Толстой.

После встречи глав МИД стран Совета Европы в Хельсинки на сайте организации было опубликовано заявление КМСЕ о том, что все страны - участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи СЕ. Кроме того, в заявлении говорится, что "одной из фундаментальных обязанностей стран СЕ является оплата взносов в бюджет организации". Главы МИД заявили также, что "приветствовали бы, чтобы делегации всех стран-участниц принимали участие в сессии Парламентской ассамблеи в июне с учетом важности выбора генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека".

Россия и Совет Европы

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

С 2017 года Россия также заморозила выплату своих взносов в бюджет Совета Европы. В связи с этим в октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ - Комитете министров и Парламентской ассамблее - могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.

В январе текущего года Госдума и Совет Федерации приняли заявления, в которых указали на отсутствие каких-либо оснований для возвращения делегации РФ в 2019 году к работе в ПАСЕ. Кроме того, Госдума призвала сохранить в силе решение о заморозке выплат взноса России в бюджет Совета Европы. В контексте кризиса в отношениях России и ПАСЕ неоднократно поднимался вопрос о перспективах членства РФ в Совете Европы.

10 апреля депутаты ПАСЕ приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы и содержится призыв к Москве отправить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет организации. Как отмечается в документе, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации".