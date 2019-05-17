Медведев прибыл в Ростов-на-Дону, где проведет совещание по проекту "Старшее поколение"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Ростов-на-Дону, где проведет в пятницу совещание о ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Как сообщала ранее пресс-служба кабмина, в мероприятии примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, а также руководители ведомств, главы регионов, представители профильных общественных организаций.

Совещание пройдет на площадке госпиталя для ветеранов войн, который работает в городе с 1946 года. Здесь оказывают медицинскую помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и приравненным к ним лицам. Ежегодно помощь в этом госпитале получают свыше 5 тыс. пациентов. В учреждении также действует геронтологический центр.

Медведев во время этой поездки проведет рабочую встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Старшее поколение

В ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография" планируется увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Мотивировать граждан вести активный образ жизни намерены и поддерживая их занятость. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Для пожилых людей, которые не могут заботиться о себе самостоятельно, будет создана система долговременного ухода.

Уже существующие стационарные организации соцобслуживания отремонтируют, а новые будут строиться в соответствии с мировыми стандартами. Специально оборудованные социальные автомобили появятся в регионах, чтобы помочь доставить маломобильных граждан в медицинское учреждение.