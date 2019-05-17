Комиссия СФ по доходам не выявила ошибок в поданных сенаторами декларациях

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов не выявила каких-либо ошибок в поданных членами палаты декларациях, сообщил журналистам председатель комиссии, вице-спикер Юрий Воробьев.

"Нет, все в порядке", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос ТАСС, выявлены ли какие-либо ошибки в поданных сенаторами декларациях.

Сенаторы и депутаты Госдумы должны представлять декларации о доходах и имуществе в срок до 1 апреля.

Ранее комиссия рекомендовала включить в повестку заседания палаты 22 мая вопрос о лишении статуса сенатора Рауфа Арашукова из-за не поданной в срок декларации о доходах и имуществе. Арашуков 30 января был задержан в зале заседаний Совета Федерации, это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 по факту участия в преступном сообществе, по ч. 4 ст. 309 за давление на свидетеля и по ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту организации убийств в 2010 году в Черкесске заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. 31 января сенатор был арестован.

12 марта Басманный суд Москвы постановил временно отстранить Арашукова от должности сенатора. Решение принято судом по ходатайству Главного следственного управления СК РФ на срок расследования уголовного дела.