Лавров: никто в Европе не хочет возвращения американских ракет

ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая. /ТАСС/. Европейцы не заинтересованы в возвращении американских ракет средней и меньшей дальности, что в свое время послужило причиной подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом журналистам в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно же, никто не хочет в Европе повторения той истории, которая, собственно говоря, и послужила причиной подписания соответствующего договора", - отметил министр.

"Что касается последствий выхода США из ДРСМД, то президент [России Владимир] Путин очень четко обозначил нашу позицию: мы будем действовать зеркально <...> Но мы не будем создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства", - подчеркнул Лавров.

Кроме того, Лавров отметил, что Вашингтон, обучая военнослужащих неядерных государств Европы методам обращения с ядерным оружием, грубо нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Он напомнил, что на территории пяти неядерных государств Европы размещено американское ядерное оружие. "В рамках так называемой совместной ядерной деятельности НАТО проводится обучение военнослужащих неядерных государств методам обращения с ядерным оружием. Это прямое грубейшее нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия, на что мы всегда обращаем внимание", - подчеркнул министр.

1 февраля глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, поскольку считают, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона должна сама созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.