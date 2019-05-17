Дипломаты РФ посетили трех россиян, задержанных в Минске за дачу взяток

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники консульского отдела посольства России в Минске встретились с тремя россиянами, которые являются фигурантами двух уголовных дел о взятках белорусским чиновникам. Об этом ТАСС в пятницу сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.

"Консульские сотрудники 15 мая встречались с тремя гражданами России, которые были задержаны КГБ Беларуси и находятся под стражей в связи с обвинениями во взяточничестве, - отметил дипломат. - Проводятся все необходимые процедурные мероприятия по защите интересов граждан РФ".

4 мая КГБ Белоруссии сообщил о двух громких задержаниях высокопоставленных белорусских чиновников - заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина, который получил взятку в $148,6 тыс. от российской компании за продвижение ее интересов в республике, и гендиректора "Белтелекома" Сергея Сиводедова, получившего взятку в размере €15 тыс. за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.

Посольство России в Минске получило от МИД республики уведомление о том, что белорусский КГБ задержал троих россиян по подозрению в даче взяток.