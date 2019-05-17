Посольство России в ЮАР опровергло утверждения о российском вмешательстве в выборы

ПРЕТОРИЯ, 17 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в ЮАР подвергло критике недавние сообщения СМИ о якобы готовившемся российском вмешательстве в парламентские выборы в этой стране. Официальная позиция дипмиссии была опубликована в пятницу на информационном портале Daily Maverick, который 8 мая выступил с утверждениями о планировавшейся политтехнолгами из России информационной атаке на лидеров южноафриканской оппозиции.

"Ознакомившись с этой заметкой, мы с сожалением должны признать, что она является не чем иным, как очередной плохо замаскированной попыткой определенных СМИ и журналистов Южной Африки подзаработать во время предвыборной кампании и ажиотажа вокруг нее", - говорится в тексте.

Критика российских дипломатов последовала в ответ на сообщения о якобы планировавшейся информационной кампании по поднятию рейтинга правящего "Африканского национального конгресса" (АНК), разработанной российскими структурами. По утверждению авторов статей в Daily Maverick, а также в британской The Guardian, ссылающихся на документы неустановленного происхождения, российские политтехнологи намеревались дискредитировать лидеров местных оппозиционных партий - "Демократического альянса" (ДА) и "Борцов за экономическую свободу". При этом в материалах оговаривалось, что разработанный план по каким-то причинам так и не был воплощен в жизнь, или, во всяком случае, тому нет никаких четких доказательств.

Посольство РФ указывает на то, что в качестве доказательств авторы публикаций приводят лишь отсканированные тексты инструкций по ведению предвыборной агитации в пользу АНК на русском языке, составленные в обычном компьютерном редакторе. Подлинность же этих документов не подтверждается ничем. "При серьезном журналистском расследовании, традиции которого, по-видимому, постепенно уходят в прошлое, подобные "подтверждения" были бы отвергнуты при первичном анализе", - подчеркивается в заявлении.

Российские дипломаты также обращают внимание на то, что никаких следов внешнего вмешательства в избирательную кампанию не заметили даже сами оппозиционные политики, в частности, федеральный председатель ДА Джеймс Селф, признавший это в комментарии для Daily Maverick. "Все это в сумме порождает вопрос: если эта предполагаемая информационная кампания не оставила после себя ни единого следа, кроме мутных сканов документа, составленного в PowerPoint, и не оказала никакого влияния на ход выборов, то существовала ли она вообще? Принцип бритвы Оккама указывает на очевидный ответ", - отмечает посольство РФ.