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Ситуация на Корейском полуострове

МИД: РФ и США приложат совместные усилия для урегулирования на Корейском полуострове

Посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров встретился с посланником США по КНДР Марком Лэмбертом

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров и посланник США по КНДР Марк Лэмберт на встрече в пятницу условились укреплять взаимодействие с целью продвижения урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Корейском полуострове. Подтвержден обоюдный настрой на укрепление координации усилий как в двустороннем, так и в многосторонних форматах с целью продвижения политико-дипломатического урегулирования на Корейском полуострове", - информировали на Смоленской площади.

Американский дипломат также был принят заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым.

Теги
СШАКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеМоргулов, Игорь Владимирович
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