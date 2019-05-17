МИД: РФ и США приложат совместные усилия для урегулирования на Корейском полуострове

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров и посланник США по КНДР Марк Лэмберт на встрече в пятницу условились укреплять взаимодействие с целью продвижения урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Корейском полуострове. Подтвержден обоюдный настрой на укрепление координации усилий как в двустороннем, так и в многосторонних форматах с целью продвижения политико-дипломатического урегулирования на Корейском полуострове", - информировали на Смоленской площади.

Американский дипломат также был принят заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым.