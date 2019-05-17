У Минюста нет разнарядок по ликвидации партий за неучастие в выборах в течение семи лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Никаких планов по выявлению российских партий, в течение семи лет не участвовавших в выборах и поэтому подлежащих ликвидации, у Минюста нет. Об этом сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов на брифинге в рамках IX Петербургского международного юридического форума.

"Партий несколько десятков, выборов было много за прошедшие годы, конечно, специалисты специально обученные должны все это проверить, - сказал Коновалов. - Точно могу заверить, что никаких у нас разнарядок, планов не существует, я понятия не имею, сколько партий будет ликвидировано, если будет. Но это будет сделано в полном соответствии с законом".

Как ранее сообщали в Минюсте, ведомство в июне этого года начнет выявлять партии, которые в течение семи лет с момента регистрации в 2012 году не участвовали в выборах. По закону Верховный суд по обращению Минюста должен ликвидировать партию, если она в течение семи лет подряд не участвовала в выборах.

Под участием в выборах закон подразумевает несколько вариантов: партия выдвинула и зарегистрировала список на выборах в Госдуму, зарегистрировала своего кандидата в президенты, участвовала в губернаторских выборах минимум в 10% всех регионов или в выборах заксобраний не менее чем в 20% субъектов. Если рассматривать муниципальный уровень, то, чтобы избежать ликвидации, партия должна в течение семи лет выдвинуть и зарегистрировать кандидатов на местных выборах более чем в половине регионов страны.