РФ и Нидерланды договорились об урегулировании претензий из-за инцидента у "Приразломной"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Нидерландов Стеф Блок в пятницу договорились об окончательном урегулировании претензий в связи с инцидентом у нефтяной платформы "Приразломная". Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи министров на полях 129-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки.

"Была достигнута договоренность об окончательном урегулировании претензий, возникших вследствие событий в сентябре 2013 года у нефтяной платформы "Приразломная" с Arctic Sunrise под голландским флагом", - информировали в министерстве.

Стороны также обсудили состояние двусторонних отношений и возможные шаги по их улучшению.

В сентябре 2013 года судно Arctic Sunrise подошло к российской морской платформе "Приразломная", на которую попытались высадиться активисты Greenpeace. Их действия пресекли пограничники, судно на буксире доставили в порт Мурманска. Были арестованы 30 человек, в том числе четверо россиян.

В начале октября 2013 года следователи предъявили им обвинения в пиратстве, позднее переквалифицировав их действия на хулиганство. В конце ноября 2013 года участники акции были освобождены под залог, а затем амнистированы по случаю 20-летия Конституции РФ. Арест с судна был снят 6 июня 2014 года, после чего оно покинуло Мурманск и вернулось в Амстердам.

В августе 2015 года арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, вынес решение, согласно которому Россия обязана выплатить компенсацию Нидерландам за задержание судна. В МИД РФ заявили, что у этого органа нет юрисдикции в этом деле.