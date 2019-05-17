В законопроект о госконтроле вошли восемь предложений из доклада "Единой России"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Восемь предложений из общественного доклада, который участники дискуссионной площадки партии "Единая Россия" "Лидерство и развитие" передали премьер-министру Дмитрию Медведеву, включены в новый правительственный законопроект о государственном контроле и надзоре в России. Об этом в пятницу сообщила председатель экспертного совета дискуссионной площадки, первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян, слова которой приводит пресс-служба единороссов.

Госдума 21 февраля 2018 года приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на комплексное реформирование системы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в России. Рассмотрения этого документа во втором чтении до сих пор не было. В четверг на едином портале проектов нормативных правовых актов был опубликован новый законопроект о госконтроле, который Минэкономразвития представило для проведения общественного обсуждения.

"Восемь из 13 предложений, которые мы передали премьер-министру, председателю партии Дмитрию Медведеву в нашем докладе по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и проведению "регуляторной гильотины", уже полностью включены в представленный правительством проект закона. Это прорывные, революционные предложения, которые полностью поменяют предпринимательский климат в нашей стране, мы ждем их скорейшего принятия", - сказала Блудян, добавив, что законопроект может быть принят в осеннюю сессию.

Она напомнила, что проект закона впервые включает понятие риск-ориентированного подхода. "Определена четкая система категорий и критериев риска, периодичность проведения проверок, предусмотрена возможность снижения категории риска действиями предпринимателя. Все это заставит проверяющие органы реально снизить давление на бизнес", - заявила эксперт.

По ее словам, отдельная глава законопроекта посвящена профилактическим мероприятиям, в том числе создающим доверительные отношения между предпринимателем и контрольно-надзорным органом. "Это также предложение нашей дискуссионной площадки. Предприниматели не должны бояться контрольно-надзорных органов, должны осуществлять профилактику и снижать риски, а взаимодействие между ними и предпринимателями должно строиться на доверительной основе", - подчеркнула Блудян.

Кроме того, первый вице-президент "Опоры России" добавила, что в рамках цифровизации экономики будет внедрен дистанционный режим мониторинга деятельности предпринимателей за счет применения датчиков и онлайн-передачи данных. "Благодаря внедрению такого мониторинга предприниматели в конечном счете смогут понизить свой статус в категории риска. И все необходимые для этого технологии уже предусмотрены в проекте закона", - заключила эксперт.