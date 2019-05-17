Матвиенко: Эрдоган заверил, что Турция выполнит контракт по закупке С-400

СТАМБУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заверил во время переговоров в Стамбуле спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, что Турция выполнит контракт по закупки у РФ зенитных ракетных систем С-400. Об этом сама Матвиенко сообщила журналистам в пятницу.

"Безусловно, он отметил тему С-400, сказав, что давление на Турцию оказывалось беспрецедентное, оно продолжается, но я, как президент, заявляю, что никаких изменений в этом не будет, мы будем выполнять подписанное соглашение", - пояснила Матвиенко.

По ее словам, Эрдоган заявил, что не видит никаких оснований для отказа от обязательств по этому контракту.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд. Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России зенитные системы подобного класса.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что, в случае приобретения этих систем вооружений, США могут отказать Турции в продаже самолетов F-35. С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.