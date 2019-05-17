Матвиенко: решение о работе России в ПАСЕ будет принято после реализации заявления КМСЕ

СТАМБУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценила решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о равноправии всех делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По словам Матвиенко, вопрос об участии российской делегации в работе ассамблеи будет решаться по итогам его реализации.

"Это очень важное, очень хорошее решение. Принято директивное практически решение столь высоким органом Совета Европы о необходимости обеспечения равного участия всех делегаций как в Комитете министров Совета Европы, так и в Парламентской ассамблее", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу.

Она напомнила, что по регламенту ПАСЕ заявку для участия в работе ассамблеи в течение года национальные делегации могут подавать только в январе, однако своим решением КМСЕ "практически дал разрешение на то, что можно подавать заявку и в июне". "Сейчас нужно дождаться, как эти решения будут имплементированы Парламентской ассамблеей Совета Европы в ее регламент, в остальные документы. Мы будем внимательно за этим наблюдать, обсуждать и на основании этого уже принимать то или иное решение", - добавила спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что предстоящая июньская сессия будет особенной, поскольку она, во-первых, будет посвящена 70-летию образования организации, во-вторых, на этой сессии будет избираться Генеральный секретарь Совета Европы, а также ряд судей Европейского суда по правам человека.