Матвиенко: решение о работе России в ПАСЕ будет принято после реализации заявления КМСЕ

СТАМБУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценила решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о равноправии всех делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По словам Матвиенко, вопрос об участии российской делегации в работе ассамблеи будет решаться по итогам его реализации.
"Это очень важное, очень хорошее решение. Принято директивное практически решение столь высоким органом Совета Европы о необходимости обеспечения равного участия всех делегаций как в Комитете министров Совета Европы, так и в Парламентской ассамблее", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу.
Она напомнила, что по регламенту ПАСЕ заявку для участия в работе ассамблеи в течение года национальные делегации могут подавать только в январе, однако своим решением КМСЕ "практически дал разрешение на то, что можно подавать заявку и в июне". "Сейчас нужно дождаться, как эти решения будут имплементированы Парламентской ассамблеей Совета Европы в ее регламент, в остальные документы. Мы будем внимательно за этим наблюдать, обсуждать и на основании этого уже принимать то или иное решение", - добавила спикер Совфеда.
Матвиенко подчеркнула, что предстоящая июньская сессия будет особенной, поскольку она, во-первых, будет посвящена 70-летию образования организации, во-вторых, на этой сессии будет избираться Генеральный секретарь Совета Европы, а также ряд судей Европейского суда по правам человека.
"В любом случае, справедливость восторжествовала. Уже даже такое директивное решение КМСЕ говорит о том, что никакой дискриминации национальных делегаций по субъективным, политическим, иным причинам быть не должно. Они директивно указали, что должно быть равное участие делегаций во всех уставных органах Совета Европы. Это уже такая принципиальная, концептуальная вещь", - отметила председатель верхней палаты парламента.
После встречи 16-17 мая глав МИД стран Совета Европы в Хельсинки на сайте организации было опубликовано заявление Комитета министров о том, что все страны - участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ. Кроме того, в документе напоминается об обязанности стран СЕ платить членские взносы в бюджет организации. Главы МИД также заявили, что приветствовали бы участие делегаций всех стран-членов в июньской сессии Парламентской ассамблеи с учетом важности выбора генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека.
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