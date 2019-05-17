Небензя: Россия продолжит борьбу с террористами в Идлибе, несмотря на "стенания" Запада

ООН, 17 мая. /ТАСС/. Россия отказывается считать террористов в сирийском Идлибе неприкасаемыми и продолжит борьбу с ними. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии.

"Мы отказываемся считать террористов неприкасаемыми и продолжим борьбу с ними, несмотря на стенания некоторых наших партнеров", - сказал он.

Дипломат напомнил, что в российско-турецком меморандуме по зоне деэскалации "нет ни слова о том, что террористов нужно оберегать". "Напротив, в нем подтверждается решимость участников меморандума бороться с террористами", - указал Небензя.

"Россия продолжит прилагать усилия по возвращению мира в Сирию в национальном качестве, а также как постоянный член Совета Безопасности и участник "астанинской тройки", в рамках которой было сделано больше, чем в каком-либо другом формате, в отношении деэскалации и сокращения террористической угрозы, расширения гуманитарной помощи и, что особенно важно на нынешнем этапе, подготовки политического процесса", - заключил он.

Москва отвергает обвинения западных стран в нарушении гуманитарного права в ходе борьбы с террористами в сирийском Идлибе, ВКС РФ и сирийская армия не ведут боевые действия против мирных жителей, отметил Небензя.

"Мы категорически отвергаем обвинения в нарушении международного гуманитарного права, - подчеркнул он. - В очередной раз призываем секретариат ООН и специализированные агентства организации не спешить вбрасывать непроверенную информацию о потерях среди мирного населения и ущербе гражданской инфраструктуре в публичное пространство".

Дипломат также призвал "секретариат ООН и специализированные агентства организации не спешить вбрасывать непроверенную информацию о потерях среди мирного населения и ущербе гражданской инфраструктуре в публичное пространство".

Ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил о 160 погибших за последние три недели в Идлибе.

Решение о создании демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км в Идлибе было принято президентами России и Турции 17 сентября прошлого года в Сочи. 4 мая руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что отряды боевиков на юге Идлибской зоны деэскалации концентрируются под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"). Он не исключил их наступление на город Хама, столицу одноименной провинции.

6 мая Купчишин информировал, что боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, оба раза огонь велся из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации. 6 мая сирийское государственное агентство SANA сообщило, что артиллерия и авиация страны нанесли удары по базам обстреливающих Хаму боевиков.