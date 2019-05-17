Матвиенко: Россия заинтересована в нормализации отношений с США

СТАМБУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Россия заинтересована в нормализации отношений с Соединенными Штатами, но говорить об изменении вектора этих отношений пока рано, заявила журналистам в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы всегда говорили, в этом ценность российской внешней политики, что мы заинтересованы в восстановлении нормального диалога с США, в координации действий по тем острым региональным международным проблемам, где без участия России и США невозможно найти решения. Мы говорили о том, что нужно искать компромиссы, снимать разногласия. Мы готовы к дальнейшему продолжению диалога", - пояснила Матвиенко во время рабочей поездки в Турцию.

Она добавила, что пока говорить об изменении вектора российско-американских отношений рано, и призвала подождать дальнейшего развития событий. "Сам факт приезда Госсекретаря США (Майкла Помпео в Сочи 14 мая - прим. ТАСС) в Россию можно оценить как позитивный фактор. Это говорит о том, что американская сторона сознает необходимость диалога. Разговор был хороший, конструктивный, содержательный. Это уже хорошо, что диалог такой начался", - подчеркнула спикер.

Встреча президента России Владимира Путина с госсекретарем США Майклом Помпео состоялась 14 мая при участии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощника президента по международным делам Юрия Ушакова и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве руководителя Госдепартамента.