Небензя: террористы готовят провокацию с химоружием в сирийском Саракибе

ООН, 17 мая. /ТАСС/. Террористы запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) готовят провокацию с химоружием в сирийском городе Саракиб, чтобы обвинить российских военных. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии.

"В российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии поступила оперативная информация, подтвержденная независимыми источниками, о подготовке террористами "Нусры" очередной химпровокации в населенном пункте Саракиб, чтобы обвинить российские ВКС", - сказал он.

Как сообщил ранее российский Центр по примирению враждующих сторон, в районе данного населенного пункта боевики "ан-Нусры" готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов. Целью провокации является обвинение ВКС России в якобы применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб", - говорится в сообщении Центра.

Имитацию "отравления" сирийцев рядом с осколками боеприпасов планируется снять на видео, чтобы распространить в социальных сетях и западных СМИ, пояснили в Центре. "Полученная Центром по примирению враждующих сторон информация от жителей населенного пункта Саракиб в ходе проверки получила подтверждение по другому, независимому каналу", - отмечается в сообщении.