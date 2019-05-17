На встрече в Сочи Майклу Помпео выразили озабоченность в связи с делом россиянки Осиповой

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на состоявшейся 14 мая в Сочи встрече с госсекретарем США Майклом Помпео выразил озабоченность судьбой осужденной в США за похищение собственных детей россиянки Богданы Осиповой. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил в пятницу член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

"Министр лично передал Помпео письмо, написанное сыном Богданы Осиповой в адрес глав внешнеполитических ведомств РФ и США, - пояснил Брод. - Лавров в ходе беседы напомнил, что МИД России уже выражал позицию, обращая внимание властей США на данную ситуацию и требуя освободить Богдану Осипову. Была выражена озабоченность, что россиянке грозит длительный срок заключения и что она разлучена с несовершеннолетними детьми".

Дело Осиповой

У 38-летней Богданы Осиповой (Мобли), имеющей два гражданства (РФ и США), трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с бывшим военнослужащим ВВС США Браеном Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что, будучи беременной, в 2014 году она вывезла с территории США в Россию их старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс. Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в город Уичито (штат Канзас), чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали женщину в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

Жюри присяжных города Уичито (штат Канзас) 6 марта 2019 года признало Осипову виновной в похищении собственных детей и вымогательстве, ей грозит до 43 лет тюрьмы и крупный денежный штраф. Ожидается, что приговор будет оглашен 6 июня.

Накануне встречи в Сочи главы МИД РФ и госсекретаря США трое детей Осиповой попросили Лаврова и Помпео помочь освободить маму. Автор письма 14-летний Иан, в частности, написал: "Пожалуйста, освободите и верните нам нашу маму, не разлучайте меня и моих сестер, сохраните наше детство и семью, защитите наши права".